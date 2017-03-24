NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 24.03.17

Крымчанин изувечил себя газонокосилкой

Крымчанин изувечил себя газонокосилкой

45-летний житель села Лозовое Симферопольского района Крыма по собственной неосторожности стал «жертвой» газонокосилки.

Как передает корреспондент РИА , селянин накануне днем работал на своем участке. Для обработки земли он использовал культиватор и случайно «скосил» сам себе ногу. Конечность застряла в зубьях культиватора.

Как сообщили в пресс-центре Симферопольского отряда «Крым-Спас», на место ЧП вызвали спасателей. Чтобы вызволить застрявшую в газонокосилке ногу, специалистам пришлось использовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент. С его помощью культиватор разрезали, ногу пострадавшего освободили. Мужчина получил серьезные травмы. На «скорой помощи» его отвезли в больницу.

Симферополь, Зоя Березина

Симферополь. Другие новости 24.03.17

Как очаровать женщину: крымчанин угостил несовершеннолетнюю наркотиками. / Версия: Вороненкова «заказал» Тюрик – вор в законе и бывший муж Максаковой. / Крым облюбовали коллекторы – республика вошла в тройку лидеров России по их количеству.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter