Крымчанин изувечил себя газонокосилкой

Публикации за 24.03.17

45-летний житель села Лозовое Симферопольского района Крыма по собственной неосторожности стал «жертвой» газонокосилки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», селянин накануне днем работал на своем участке. Для обработки земли он использовал культиватор и случайно «скосил» сам себе ногу. Конечность застряла в зубьях культиватора.

Как сообщили в пресс-центре Симферопольского отряда «Крым-Спас», на место ЧП вызвали спасателей. Чтобы вызволить застрявшую в газонокосилке ногу, специалистам пришлось использовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент. С его помощью культиватор разрезали, ногу пострадавшего освободили. Мужчина получил серьезные травмы. На «скорой помощи» его отвезли в больницу.

Симферополь, Зоя Березина

Симферополь. Другие новости 24.03.17

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