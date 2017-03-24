На Украине поймали чиновников, несколько лет снабжавших крымчан водительскими правами

Публикации за 24.03.17

Чиновники Херсонской области на протяжении нескольких лет незаконно снабжали крымчан водительскими удостоверениями. Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители республики, пользуясь их услугами, получали права украинского образца.

Расследованием преступления занимается так называемая прокуратура АРК. Ее сотрудники заподозрили в служебном подлоге работников территориальных сервисных центров, занимающихся оформлением документов, в том числе и водительских удостоверений. По информации этого ведомства, поддельные документы о прохождении курсов в автошколе в период с 2015 по 2016 годы были выданы 172 крымчанам.

«При этом указанные лица не пересекали административную границу и находились на территории полуострова или за пределами Украины в день выдачи удостоверений водителя, что исключает их обучение в автошколе и сдачу экзаменов», – отмечают в так называемой прокуратуре АРК.

Проводя обыски у подозреваемых, украинские правоохранители изъяли поддельные документы, нужные для оформления прав и номерных госзнаков, а также 60 тысяч гривен.

Отметим, что крымчане, пользовавшиеся услугами чиновников Херсонской области, скорее всего, получали удостоверения, выданные задним числом – до апреля 2014 года. Так как выдачей прав после воссоединения Крыма с Россией начали заниматься уже российские органы, и наличие у гражданина РФ украинского удостоверения с более поздней датой оформления могло бы вызвать большие вопросы у инспекторов ГИБДД.

Херсонская область, Леонид Маковецкий

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