NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 24.03.17

Крымчане в опасности: их заражают туберкулёзом приезжающие на лечение

Крымчане в опасности: их заражают туберкулёзом приезжающие на лечение

В Крыму показатель заболеваемости туберкулезом превышает общероссийский. Об этом сообщила главный внештатный фтизиатр министерства здравоохранения Крыма Лилия Мамотенко.

Как передаёт корреспондент РИА , слава полуострова, как рая для «легочников» вообще и страдающих туберкулезом в частности, создает определенные проблемы: больные всё чаще приезжают в Крым с надеждой выздороветь, при этом заражают местное население. Так, в Керчи из-за приехавших на лечение уже вырос процент больных туберкулезом.

По словам Мамотенко, в целом по Крыму показатель заболеваемости туберкулезом превышает общероссийский на 20%, если на материке на 100 тысяч населения приходится 53 человека больных туберкулёзом, то на полуострове эта цифра составляет – 62. При этом прогрессирует заболевание и среди детей дошкольного возраста. Так, инфицированность туберкулёзом детей возрасте от 0 до 7 лет составляет около 30%.

Есть и хорошая новость: за несколько лет в республике удалось снизить уровень смертности от туберкулеза на 25%.

Напомним, по состоянию на середину прошлого года медицинские учреждения Крыма были только на 80,2% укомплектованы фтизиатрами. Хуже всего обстоят дела в Судаке, Красноперекопске, Первомайском и Симферопольском районах.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 24.03.17

Как убили Вороненкова: киллер стрелял в упор (ВИДЕО). / На Украине поймали чиновников, несколько лет снабжавших крымчан водительскими правами. / Крымчанин изувечил себя газонокосилкой.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter