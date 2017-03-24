Крымчане в опасности: их заражают туберкулёзом приезжающие на лечение

Публикации за 24.03.17

В Крыму показатель заболеваемости туберкулезом превышает общероссийский. Об этом сообщила главный внештатный фтизиатр министерства здравоохранения Крыма Лилия Мамотенко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», слава полуострова, как рая для «легочников» вообще и страдающих туберкулезом в частности, создает определенные проблемы: больные всё чаще приезжают в Крым с надеждой выздороветь, при этом заражают местное население. Так, в Керчи из-за приехавших на лечение уже вырос процент больных туберкулезом.

По словам Мамотенко, в целом по Крыму показатель заболеваемости туберкулезом превышает общероссийский на 20%, если на материке на 100 тысяч населения приходится 53 человека больных туберкулёзом, то на полуострове эта цифра составляет – 62. При этом прогрессирует заболевание и среди детей дошкольного возраста. Так, инфицированность туберкулёзом детей возрасте от 0 до 7 лет составляет около 30%.

Есть и хорошая новость: за несколько лет в республике удалось снизить уровень смертности от туберкулеза на 25%.

Напомним, по состоянию на середину прошлого года медицинские учреждения Крыма были только на 80,2% укомплектованы фтизиатрами. Хуже всего обстоят дела в Судаке, Красноперекопске, Первомайском и Симферопольском районах.

Симферополь, Анастасия Зук

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