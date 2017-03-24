Вылетела из «десятки»: Украина покинула команду мировых лидеров в производстве стали

Публикации за 24.03.17

С потерей контроля над Донбассом Украина потеряла место в топ-10 ведущих мировых производителей стали.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», в рейтинге Всемирной ассоциации производителей стали страна сейчас только 11-я. Между тем, ещё в 2013 году Украина занимала седьмое место. Падение совпало с началом военных действий в Донбассе – стальном центре государства. Ситуацию обострило и снижение мировых цен на готовую продукцию.

Блокада Донбасса может стать последним гвоздя в крышку гроба металлургической промышленности незалежной, отмечают эксперты.

На сегодняшний день, к примеру, Криворожский горно-металлургический комбинат работает на пределе возможностей, и если ситуация с поставками сырья из Донбасса не нормализуется, то у предприятия начнутся серьёзные проблемы. По словам генерального директора предприятия Парамжита Калона, весь отдел снабжения в авральном режиме ищет возможности поставок импортного сырья с наименьшими издержками. Однако даже в случае закупки кокса и руды за рубежом, готовая продукция будет неконкурентоспособной, так как себестоимость её вырастет в разы.

«А потеря промышленности станет настоящей катастрофой для Украины, после чего уже точно можно будет сказать, что у этой страны нет будущего», – резюмирует сайт Госновости.

Симферополь, Оксана Мурзина

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