Бывших крымчан отблагодарят за верность Украине их же деньгами

Публикации за 24.03.17

ПриватБанк обещает выплатить крымским вкладчикам около 10 млрд гривен.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», планируется, что проблема крымских вкладчиков будет решена за счёт средств госбюджета: в апреле банк сообщит Министерству финансов Украины точную сумму, которая потребуется для выплаты, но главное условие – не больше 10 млрд грн. Правда, в ПриватБанке отметили, что выплаты получат только те жители полуострова, которые покинули российский Крым и остались верны Украине.

В тоже время украинский эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский заявил, что часть банков все-таки признали право вкладчиков Крыма и начали выплачивать депозиты.

Напомним, до вхождения Крыма в состав России ПриватБанк имел в регионе самую крупную сеть: 267 отделений, 483 банкомата, а также 773 терминала самообслуживания и обслуживал 790 тысяч частных клиентов и 12 тысяч корпоративных.

В ноябре 2014 года долг ПриватБанка перед крымскими вкладчиками оценили в 10,9 млрд рублей. Симферопольский суд признал долг и обязал банк «прекратить противоправные действия, выражающиеся в неисполнении перед проживающими на территории Крымского федерального округа физическими лицами обязательств, вытекающих из заключенных договоров вклада и банковского счета». В декабре 2016 года ПриватБанк стал государственным.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 24.03.17

Вылетела из «десятки»: Украина покинула команду мировых лидеров в производстве стали. / Крымчане в опасности: их заражают туберкулёзом приезжающие на лечение. / Как убили Вороненкова: киллер стрелял в упор (ВИДЕО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»