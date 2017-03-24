NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 24.03.17

Крымчане из Ивановки опасаются за жизнь детей из-за ям на разбитой дороге (ФОТО)

Крымчане из Ивановки опасаются за жизнь детей из-за ям на разбитой дороге (ФОТО)

Состояние дороги, ведущей от села Ивановка (Ленинский район Крыма) до поселка Багерово, вызывает тревогу у местных жителей. Ежедневно по этому маршруту совершает рейсы школьный автобус, доставляющий детей из села к ближайшей школе.

Новый День: Крымчане из Ивановки опасаются за жизнь детей из-за ям на разбитой дороге (ФОТО)

Как передает корреспондент РИА , сейчас один из участков дороги разбит – на нем полно глубоких ям, заполненных водой и грязью. Поэтому родители не уверены в безопасности процесса перевозки их детей.

«Местным властям и дорожным службам до него просто нет дела. И родители, отпуская детей в школу, очень переживают. А водители, следующие по данному участку дороги, рискуют не только своей жизнью и здоровьем, но и пассажиров», – цитирует обеспокоенных ситуацией крымчан издание «Аргументы недели – Керчь».

По информации местных жителей, ямы на дороге образовались из-за большой нагрузки: участок привели в такое состояние фуры, в то время, когда проходил ремонт на близлежащей трассе Симферополь-Керчь.

Новый День: Крымчане из Ивановки опасаются за жизнь детей из-за ям на разбитой дороге (ФОТО)

Напомним, согласно статистике руководителя МВД по Крыму Сергея Абисова, треть дорожно-транспортных происшествий в республике происходит из-за некачественного состояния дорог. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина сравнила количество жертв ДТП с потерями во время «боевых действий».

Ленинский район, Леонид Маковецкий

Ленинский район. Другие новости 24.03.17

Бывших крымчан отблагодарят за верность Украине их же деньгами. / Вылетела из «десятки»: Украина покинула команду мировых лидеров в производстве стали. / Крымчане в опасности: их заражают туберкулёзом приезжающие на лечение.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter