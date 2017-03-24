Крымчане из Ивановки опасаются за жизнь детей из-за ям на разбитой дороге (ФОТО)

Публикации за 24.03.17

Состояние дороги, ведущей от села Ивановка (Ленинский район Крыма) до поселка Багерово, вызывает тревогу у местных жителей. Ежедневно по этому маршруту совершает рейсы школьный автобус, доставляющий детей из села к ближайшей школе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас один из участков дороги разбит – на нем полно глубоких ям, заполненных водой и грязью. Поэтому родители не уверены в безопасности процесса перевозки их детей.

«Местным властям и дорожным службам до него просто нет дела. И родители, отпуская детей в школу, очень переживают. А водители, следующие по данному участку дороги, рискуют не только своей жизнью и здоровьем, но и пассажиров», – цитирует обеспокоенных ситуацией крымчан издание «Аргументы недели – Керчь».

По информации местных жителей, ямы на дороге образовались из-за большой нагрузки: участок привели в такое состояние фуры, в то время, когда проходил ремонт на близлежащей трассе Симферополь-Керчь.

Напомним, согласно статистике руководителя МВД по Крыму Сергея Абисова, треть дорожно-транспортных происшествий в республике происходит из-за некачественного состояния дорог. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина сравнила количество жертв ДТП с потерями во время «боевых действий».

Ленинский район, Леонид Маковецкий

Ленинский район. Другие новости 24.03.17

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