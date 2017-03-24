Конец «Украины»: распилят и распродадут

Публикации за 24.03.17

Президент Украины Петр Порошенко подготовил указ «демилитаризации» недостроенного ракетного крейсера «Украина», который уже много лет ржавеет в акватории завода имени 61 коммунара в Николаеве. Фактически корабль будет распилен «на иголки» (так говорят военные моряки – прим. НД) и распродан по частям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о «демилитаризации «Украины» рассказал сегодня на митинге не получающих зарплату работников завода первый заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Вячеслав Бонь. По его словам, проект указа Порошенко без каких-либо замечаний уже согласовали в Минобороны и в Укроборонпроме. Затем, пишет «Новостной Николаев», документ изучат в финансовом блоке кабмина. Все вооружение и оборудование крейсера передадут Министерству обороны, на продажу выставят корпус и турбины.

Бонь сказал рабочим, что над проектом постановления о судьбе «Украины» начали работать в середине декабря прошлого года. «У вас стоит крейсер «Украина», есть указ о его демилитаризации. Если снять вооружение и продать то, что останется, хватит на компенсацию ваших зарплат, еще и останется три раза по столько же», – заверил чиновник.

Сегодня около сотни работников Николаевского судостроительного завода имени 61 коммунара вышли на пикет к зданию областной администрации. Требование у людей только одно – выплатить долги по зарплате, которые на начало марта достигли 48,646 млн гривен.

Добавим, что два года назад глава Николаевской облгосадминистрации Николай Романчук уже говорил, что «Украину» нужно немедленно продать, не спрашивая разрешения РФ. Содержание корабля обходится бюджетy более чем в 6 млн гривен в месяц, приводил Романчук цифры. А на достройку крейсера у Украины денег нет, подчеркивал он.

Ракетный крейсер «Украина» уже более 20-лет стоит «у стенки» ГП «Судостроительный завод имени 61 коммунара». Здесь крейсер и был построен в 1984 году по заказу ВМФ СССР. В 1990 году крейсер был спущен на воду, но в 1996-м его достройка была приостановлена из-за отсутствия средств. В 2000-2001 годах крейсер планировалось ввести в состав ВМС Украины, однако позже была признана нецелесообразность такого шага. Сейчас крейсер, достроенный на 95%, остается на балансе завода-изготовителя. Официально крейсер с 2010 года уже потерял свое имя – согласно постановлению Верховной Рады.

РФ ранее неоднократно заявляла о намерении приобрести «Украину», но так этого и не сделала. В качестве покупателей рассматривались также Китай и Индия, однако в Миноброны Украины заявляли, что эти страны не заинтересованы в покупке, поскольку корабль уже давно устарел. ВМФ Украины «Украина» также оказалась не нужна.

Николаев, Зоя Березина

Николаев. Другие новости 24.03.17

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