Украинский блогер-русофоб сообщил о запрете въезда на Украину для Артемия Лебедева / СБУ загадочно молчит…

Публикации за 24.03.17

Украинскую блогосферу «взорвало» сообщение о том, что известном российскому дизайнеру Артемию Лебедеву закрыли въезд на Украину. Новость сообщил в своем ЖЖ украинский блогер Игорь Бигдан, известный своими откровенной антироссийскими взглядами. В 2012-14 годах он был директором по развитию ЖЖ на Украине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Бигдан пишет со ссылкой на некий «свой источник», близкий к СБУ, что «украинофобу» Лебедеву закрыт въезд на Украину на 5 лет. Причиной он называет лекцию Лебедева в арт-пространстве Mezzanine, которую он прочел в начале марта. Выступление Лебедева, в 2014 году назвавшего «идеальной» операцию по присоединению Крыма, вызвало бурную реакцию украинских националистов. «Громкий скандал, очевидно, дошел и до СБУ, где оперативно исправили ошибку, – пишет Бигдан. – Гражданину Лебедеву Артемию Татьяновичу, 1975 года рождения, запрещён въезд в Украину сроком на 5 лет».

Никаких официальных подтверждений этой информации со стороны СБУ или официального Киева пока нет. Артемий Лебедев и его студия, один из офисов которой находится в Киеве, также не комментируют пост Бигдана, хотя в соцсетях пользователи просят дизайнера высказаться по поводу информации украинского блогера.

Киев, Зоя Березина

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