Заменили врачей на учителей: судакских медиков выгоняют на улицу ради будущих педкадров

Публикации за 24.03.17

Несколько судакских врачей рискуют остаться на улице из-за законодательных нестыковок.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», медиков выселяют из служебного жилья, полученного ещё при Украине.

Причина, по словам чиновников, – издержки перехода с украинского на российское законодательство. После вхождения полуострова в состав России, городская больница, ранее подведомственная горсовету, напрямую перешла в ведение крымского Минздрава, а служебные квартиры как были в собственности города, так и остались.

Теперь городские власти просят медработников освободить жилплощадь. К слову, специалисты переехали в Судак в период с 2007 по 2010 год. И одной из причин смены места жительства было обещание городских властей, что проработав в городе 10 лет, люди получат право приватизировать эти квартиры.

Теперь чиновники говорят, что «продлить договор найма либо заключить новый не представляется возможным, так как, согласно Положению о распределении коммунального жилья, претендовать на него могут только работники муниципальных служб и организаций».

«Необходимо также учитывать тот факт, что по федеральной целевой программе начато строительство четырёх социальных объектов: три детских сада и одна школа. По предварительным подсчётам, в 2018 году потребность в педагогах составит более 300 человек, и, скорее всего, придётся привлекать иногородних специалистов, для которых будет необходимо служебное жильё», – цитируют «Судакские вести» городских чиновников.

При этом горадминистрация заявляет, что у врачей «есть жильё на территории Республики Крым, и они заведомо вводят нас в заблуждение». Видимо, чиновников не смущает тот факт, что людям придётся ехать на работу за много километров.

Тем же, у кого нет другой жилплощади, обещают подыскать временную.

Медики, в свою очередь, признают: им был предложен вариант поселиться в общежитии в Морском. Однако они опасаются, что снова окажутся «на птичьих правах» и в итоге лишатся и этого жилья. Снимать же квартиру для многих из них – неподъёмная роскошь, тем более что многие из них сдаются только «до лета», пишет Sudak.me.

Судак, Оксана Мурзина

Судак. Другие новости 24.03.17

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