В Крыму рейсовый автобус попал в аварию: 10 пострадавших (ФОТО)

Публикации за 27.03.17

В Красногвардейском районе Крыма автобус с пассажирами попал в ДТП с двумя легковыми автомобилями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», авария произошла накануне вечером возле посёлка Октябрьское. Водитель Ford Focus при обгоне рейсового автобуса «Симферополь – Октябрьское» не предоставил преимущество ехавшему навстречу автомобилю ВАЗ-21061. В результате водитель ВАЗа, уходя от столкновения, выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус, который отбросило за пределы обочины.

«Пострадали 10 человек, в том числе, водитель и пассажир автомобиля ВАЗ, остальные – пассажиры и водитель автобуса, среди них несовершеннолетний ребёнок. У них диагностированы травмы различной степени тяжести: переломы, ушибы, вывихи, ушибленные раны», – сообщили «Новый День» в пресс-службе ГИБДД.

Фото из социальной сети

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 27.03.17

Кабмин разрешил менять водительские права в МФЦ. / Эксперт: Москва проспала все украинские майданы – Крым пришлось спасать по факту. / Правительство ввело ограничения для начинающих автолюбителей и мотоциклистов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»