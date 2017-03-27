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Крым

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Публикации за 27.03.17

В Крыму рейсовый автобус попал в аварию: 10 пострадавших (ФОТО)

В Крыму рейсовый автобус попал в аварию: 10 пострадавших (ФОТО)

В Красногвардейском районе Крыма автобус с пассажирами попал в ДТП с двумя легковыми автомобилями.

Новый День: В Крыму рейсовый автобус попал в аварию: 10 пострадавших (ФОТО)

Как передаёт корреспондент РИА , авария произошла накануне вечером возле посёлка Октябрьское. Водитель Ford Focus при обгоне рейсового автобуса «Симферополь – Октябрьское» не предоставил преимущество ехавшему навстречу автомобилю ВАЗ-21061. В результате водитель ВАЗа, уходя от столкновения, выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус, который отбросило за пределы обочины.

Новый День: В Крыму рейсовый автобус попал в аварию: 10 пострадавших (ФОТО)

«Пострадали 10 человек, в том числе, водитель и пассажир автомобиля ВАЗ, остальные – пассажиры и водитель автобуса, среди них несовершеннолетний ребёнок. У них диагностированы травмы различной степени тяжести: переломы, ушибы, вывихи, ушибленные раны», – сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Новый День: В Крыму рейсовый автобус попал в аварию: 10 пострадавших (ФОТО)

Фото из социальной сети

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 27.03.17

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