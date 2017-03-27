На Украине нашли, как «объехать» запрет на перевод денег из России

Публикации за 27.03.17

«Гроши» из России на Украину по-прежнему можно перевести без особых проблем, несмотря на введение Госдумой РФ запрета на перевод денег в страны, заблокировавшие работу российских платежных систем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», деньги по-прежнему можно отправить почтовым переводом. В сообщении Укрпочты говорится: «Мы продолжаем в обычном режиме принимать и выплачивать международные почтовые переводы, как в иностранной, так и в национальной валюте». Почтовые переводы осуществляются через международную финансовую систему Всемирного почтового Союза между почтовыми отделениями.

Напомним, в конце прошлой недели Госдума окончательно приняла закон, ограничивающий денежные переводы из России в страны, запретившие работу российских платежных систем. Теперь отправить деньги на Украину можно будет только через операторов, контролируемых российскими юрлицами. Цель закона – устранить негативные последствия запрета на деятельность российских платежных систем на Украине.

Киев осенью прошлого года расширил санкции в отношении России, заблокировав деятельность на территории Украины ряду российских платежных систем. Под санкции попали платежная система «Колибри» (Сбербанк), «Золотая корона» (РНКО «Платежный центр»), «Юнистрим» (банк «Юнистрим»), «Международные денежные переводы Лидер» (НКО АО «Лидер»), Anelik (банк «Анелик РУ»), Blizko (Связь-банк).

Отметим также, что Пенсионный фонд Украины прекращает финансирование отделений «дочек» российских банков. Украинским пенсионерам, получавшим выплаты в российских банках по пенсионным карточкам, предложены альтернативные варианты получения пенсий, в первую очередь – в отделениях Укрпочты по месту прописки, пишет газета «Сегодня». Если пенсионер не хочет или не может ходить за пенсией на почту, он должен обратиться в управление Пенсионного фонда по месту жительства и переоформить получение пенсии в украинском банке по карточке.

Киев, Зоя Березина

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