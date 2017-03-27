В горах Крыма 5 часов искали застрявших в автомобиле детей

Публикации за 27.03.17

В ночь на понедельник в районе водопада «Суаткан» в Бахчисарайском районе застряли 2 автомобиля УАЗ «Patriot».

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», звонок спасателям поступил 27 марта в 25 минут первого, а нашли людей, среди которых было пять детей и пять взрослых, только 05:30 утра.

«Проведение поисково-спасательной операции осложнялось тем, что в момент поиска пострадавших мобильная связь с ними отсутствовала», – сообщает пресс-служба крымского МЧС.

После обнаружения спасатели с помощью буксировочной лебедки вытянули автомобили, и эвакуировали пассажиров в близлежащее село Богатое Ущелье. Никто из них не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

Сотрудники ведомства отмечают, что с начала текущего года крымские спасатели 44 раза помогали пострадавшим в труднодоступных горных и лесных районах полуострова. В результате было спасено 74 человека, среди которых 7 детей.

Бахчисарайский район, Галия Шакирова

Бахчисарайский район. Другие новости 27.03.17

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