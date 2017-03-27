Глава Симферополя признан одним из худших управленцев в России

Публикации за 27.03.17

Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев в очередной раз получит титул одного из худших градоначальников России. Об этом свидетельствуют данные исследования центра информационных коммуникаций «Рейтинг», проведенного совместно с финансовым университетом при правительстве России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг за первый квартал 2017 года охватил 88 городов России – столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров страны.

По мнению экспертов, за проделанную работу Бахарев заслужил 84 место. Примечательно, что в предыдущем исследовании «Рейтинга», он пребывал на 81 месте, и за несколько месяцев только ухудшил свою позицию, оставив позади лишь градоначальников Омска, Волгограда, Биробиджана и Махачкалы.

Одной из главных причин низкого рейтинга Бахарева стал провал с реконструкцией центральных улиц города стоимостью 180 миллионов рублей.

«И без того немалый негативный резонанс от этого, был многократно усилен соответствующим выступлением на медиа-поле бывшего прокурора Крыма, ныне депутата Государственной Думы Натальи Поклонской. Многочисленные жалобы горожан привели к тому, что она обратила внимание прокуратуры РФ на сложившуюся ситуацию. Боле того, Наталья Владимировна удивилась, что контролирующие органы до сих пор не отреагировали должным образом. Ведь, по ее словам, «недоработки заметны невооруженным глазом», – говорится в отчете экспертов.

Свою роль сыграли и проблемы с антисанитарным состоянием города и плохими дорогами. Обилие мусора на улицах, незаконные свалки и ямы вместо асфальта стали причиной критики администрации со стороны главы Крыма Сергея Аксенова, что и отметили эксперты при составлении рейтинга. Правда, при этом исследователи подчеркивают – в основном критика за «полный завал» ложится на заместителей Бахарева, «будто он ко всему происходящему отношения не имел».

К слову, в список попал и врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. Его оценивали не как руководителя региона, а как градоначальника. Ему досталось неутешительное 61 место.

Первые места в рейтинге достались мэру Москвы Сергею Собянину, главе Салехарда Ивану Кононенко и градоначальнику Белгорода Константину Полежаеву.

Как уже сообщал «Новый День», качество реконструкции центральных улиц Симферополя вызвало возмущение у жителей города и нарекания со стороны власти. Фирму заставили исправлять все недочеты до тех пор пока центр города не будет приведен в порядок, а правоохранители, тем временем, возбудили уголовное дело.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 27.03.17

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