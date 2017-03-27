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Крым

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Публикации за 27.03.17

Украина избавляется от Толстого и Достоевского: детей заставят читать бестселлеры

Украина избавляется от Толстого и Достоевского: детей заставят читать бестселлеры

Министерство образования и науки Украины исключило из школьной программы 5-9 классов произведения Льва Толстого и Федора Достоевского.

Как передаёт корреспондент РИА , представители ведомства предлагают заменить произведения русских классиков иностранными бестселлерами: «Чарли и шоколадная фабрика», сказку «Бродячий замок Хоула» Дианы Джонс, «Убить пересмешника» Харпера Ли, «451 градус по Фаренгейту» Рэя Бредбери. Включат в программу и роман современной российской писательницы Марины Аромштам «Когда отдыхают ангелы».

Впрочем, в программе пока остались Чехов, Гоголь, Булгаков. Не тронули и «великих немцев» – Гейне и Гете.

Окончательная версия нового курса литературы для школы будет опубликована в мае.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 27.03.17

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