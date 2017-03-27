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Крым

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Публикации за 27.03.17

В последнюю неделю марта в Крыму не «жарко»

В последнюю неделю марта в Крыму не «жарко»

К началу апреля в Крыму похолодает.

Как передает корреспондент РИА , благодаря антициклону с понедельника по четверг на полуострове ожидается малооблачная, солнечная погода: днём термометры покажут до +17 градусов, ночью до +2 градусов тепла. При этом радоваться придётся недолго, уже в пятницу холодный фронт принесёт в Крым небольшие дожди и понижение температуры – до +10 градусов. «В выходные дни без осадков температура до +15 градусов тепла, ночью до -2 градусов мороза. Такой вот переменчивый характер погоды ждет нас на этой неделе», – сообщила РИА начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

Напомним, среднесуточные температуры воздуха в начале марта в Крыму были на 3-5 градусов выше нормы.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 27.03.17

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