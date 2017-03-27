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Крым

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Публикации за 27.03.17

В Крыму за распространение АЧС будут судить фермера

В Крыму за распространение АЧС будут судить фермера

В Крыму фермер, обвиняемый в распространении африканской чумы свиней, пойдет под суд.

Как передает корреспондент РИА , мужчина в своем личном подсобном хозяйстве занимался разведением свиней. В середине октября прошлого года из-за АЧС у него случился внезапный массовый падеж животных. Между тем, фермер не известил госветслужбу о данном факте и не обеспечил изоляцию трупов павших свиней, а вывозил туши на автомобильном прицепе и выбрасывал на прилегающей к хозяйству территории. В результате африканская чума распространилась по территории Ленинского района.

Теперь крымчанин обвиняется в нарушении ветеринарных правил. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и передала его в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Керчь, Анастасия Зук

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