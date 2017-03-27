Крым собирается посадить Украину на энергетическую «иглу»

Публикации за 27.03.17

Дефицит электроэнергии, испытываемый сегодня Крымом (около 100 мВт), в ближайшее время будет преодолен, и скоро РК будет поставлять электроэнергию за пределы полуострова – в том числе и на Украину. Об этом заявил бывший первый вице-премьер Крыма, ныне член комитета Госдумы РФ по энергетике Михаил Шеремет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», две электростанции, возводимые под Симферополем и Севастополем, будут сданы в эксплуатацию в срок, отметил Шеремет, хотя еще недавно причастные к этому официальные лица говорили об отставании в сроках строительства.

Проблемы с оборудованием для них, уверяет Шеремет, несмотря на трудности, связанные с санкциями, тоже решены, но не обо всем можно говорить подробно: некоторые моменты «не входят в открытую дискуссию».

Реконструкция «КрымТЭЦ» позволит расширить существующие мощности, развитие альтернативной энергетики, в частности, запуск солнечной станции во Владиславовке (Феодосия) даст такой прирост генерации, что, по словам Михаила Шеремета, Крым будет обеспечивать не только собственное население и бизнес, но и получит возможность транспортировать электроэнергию на материковую часть России и даже на Украину.

После начала подачи энергии по энергомосту, протянутому через Керченский пролив, министр энергетики Крыма призналась, что он был построен без проекта, без документов. Теперь, говорит Михаил Шеремет, все узаконено, приведено в соответствие с правилами.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 27.03.17

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