В Севастополе, собираясь взорвать бомбу, нашли останки 16 красноармейцев

Публикации за 27.03.17

Сотрудники МЧС обнаружили в Севастополе захоронение с останками 16 воинов Красной Армии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», находка была сделана во время мероприятий по уничтожению немецкой авиабомбы времен Великой Отечественной войны «SC-250», обнаруженной в районе железнодорожной станции «Мекензиевы горы».

При идентификации снаряда сначала были найдены останки двух бойцов и личные вещи, затем, при проведении подготовительных работ по обезвреживанию авиабомбы, останки еще четырнадцати.

«При проведении раскопок были обнаружены личные вещи – ножик, ложка, поясные бляхи и самое главное – медальон с инициалами одного из погибших солдат. Идентификацией бойцов занимаются представители поисковых отрядов», – рассказал начальник спецотряда ГУ МЧС по Севастополю Николай Тисельский.

К слову, саму операцию по обезвреживанию бомбы в МЧС назвали уникальной. Для ее ликвидации привлекли инженеров Черноморского флота, а взрыв производили на месте, так как идентифицировать взрыватель специалистам не удалось.

Чтобы уменьшить радиус сейсмического воздействия сотрудники МЧС соорудили семиметровую насыпь, использовав для этого больше тонны грунта.

«Авиабомба «SC-250» состояла на вооружении бывшей Немецкой армии. Она предназначалась для бомбардировки населенных пунктов, производственных мощностей, объектов инфраструктуры, поражения защитных сооружений, бронетехники и живой силы противника. Радиус разлета осколков при подрыве ВОП составляет 1213 метров, а радиус разрушающего действия ударной волны – 600», – пояснил Тисельский.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 27.03.17

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