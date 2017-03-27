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Крым

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Публикации за 27.03.17

Крымчанин «консервировал» марихуану и прятал в огороде

Крымчанин «консервировал» марихуану и прятал в огороде

В огороде жителя Керчи правоохранители откапали три килограмма марихуаны.

Как передает корреспондент РИА , 49-летний горожанин попался с поличным, когда продавал местному жителю наркотики. В ходе обыска полицейские обнаружили на территории частного домовладения подозреваемого еще 3 кг марихуаны, а также приспособления для взвешивания наркотических средств. Хранил мужчина наркотики в трехлитровых банках, которые после закапывал в огороде.

За сбыт и хранение марихуаны в крупном размере мужчине грозит наказание от 8 до 15 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 27.03.17

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