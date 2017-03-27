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Крым

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Публикации за 27.03.17

Ребёнок подземелья: в подвале керченской многоэтажки жила семилетняя девочка / С матерью и бомжами

Ребёнок подземелья: в подвале керченской многоэтажки жила семилетняя девочка С матерью и бомжами

Сотрудники керченской полиции обнаружили в подвале одной из городских многоэтажек 43-летнюю местную жительницу и её 7-летнюю дочку.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», в компании бомжей они провели около месяца. О причинах, по которым мать и дочь оказались под землёй, не сообщается.

«Установлено, что девочка не посещала ни дошкольное, ни школьное учебные учреждения, постоянного места жительства не имеет», – информирует пресс-служба МВД по Крыму, отмечая, что в настоящее время ребёнок находится в городском детском доме.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Керчи решает вопрос: лишать мать родительских прав за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего ребёнка (ст.5.35 КоАП РФ) или нет.

Керчь, Галия Шакирова

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