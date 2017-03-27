Госпредприятия Севастополя копят многомиллионные долги перед своими работниками

Публикации за 27.03.17

Статус должника стал традицией для севастопольских госпредприятий – работники ряда ГУПов уже долгое время не могут получить зарплату.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у Севастопольского авиационного предприятия имеется задолженность перед работниками в размере 14,5 миллионов рублей. ГУП имеет долги и перед налоговыми органами – 12,6 миллионов рублей. По информации директора департамента экономики правительства Севастополя Элимдара Ахтемова, выплатить зарплату работникам предприятия удастся только к 1 апреля. Стоит отметить, что ранее врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявлял, что, по его мнению, погасить долги по зарплатам на «авиационке» получиться в феврале, но этого так и не случилось.

Сейчас у ГУПа имеются планы по продаже ремонтного фонда за 30 миллионов рублей, увольнение 41 работника, а также получение 16 миллионов с крымского госпредприятия «Универсал-Авиа» за аренду авиадвигателя. Также администрация «авиационки» надеется получить 10-миллионный кредит от одного из банков.

Другой севастопольский ГУП – «Садовод» не выплатил своим работникам 2,29 миллиона рублей. Предприятие участвуют в пяти судебных делах, и сейчас его сотрудников намерены перевести на работу в другой ГУП – «Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод»».

«В связи с тем, что ранее один из кредиторов подал иск о признании предприятия банкротом, введена процедура наблюдения, поэтому каждое мероприятие нужно согласовывать с арбитражным управляющим. До конца недели люди будут переведены и задолженность по зарплате погашена», – цитирует «Forpost» директора департамента сельского хозяйства правительства Севастополя Дмитрия Чумакова.

Имеются миллионные долги перед своими работниками и в еще одном севастопольском ГУПе – «Городском автозаправочном комплексе». На 1 февраля задолженность там составляла 5,25 миллиона рублей, по состоянию на конец марта – 3,24 миллиона рублей. Полностью избавиться от долгов руководство ГУПа надеется к маю.

Напомним, ранее работники «Городского автозаправочного комплекса» выразили опасение, что предприятие могут намеренно обанкротить, с целью его дальнейшей продажи. Для этого, по их мнению, в ГУПе было сменено руководство – одну из ключевых должностей в организации занял один из участников коррупционного скандала в Бахчисарае Станислав Гецман.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 27.03.17

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