Крымчане просят не лишать их федеральных дотаций

Публикации за 27.03.17

Комитет Госдумы РФ по энергетике рассмотрел возможность повышения тарифов на электроэнергию для крымских потребителей – сейчас они ниже, чем в других регионах России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты от Крыма напомнили, что доходы крымчан пока отстают от среднероссийских, поэтому дотации для них пока необходимо сохранить.

За последние двадцать лет энергосистема России была модернизирована, в нее вкладывались значительные средства, в Крыму ничего подобного не происходило, генерирующие мощности и сети были построены в 1960-е годы, напомнили крымчане коллегам из Госдумы.

Поэтому сначала нужно довести структуру до современного российского уровня: «Дайте нам эти деньги, которые вы вкладывали в определенные регионы, с которыми вы нас пытаетесь сравнить, – и мы готовы сразу в два раза увеличить стоимость услуг для населения! », – объясняет свою позицию депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Крым из-за дефицита электроэнергии вынужден использовать дорогие в эксплуатации мобильные газотурбинные электростанции (МГТЭС). И пока, как выразился Михаил Шеремет, «в их топках сжигаются деньги». Когда электроэнергия удешевится, уменьшатся потери в обновленных сетях, к вопросу о повышении тарифов можно будет вернуться.

Симферополь, Ольга Картошина

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