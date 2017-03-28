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Крым

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Публикации за 28.03.17

В Крыму считают, что работа и воспитание детей несовместимы

В Крыму считают, что работа и воспитание детей несовместимы

Каждый третий житель Крыма считает, что воспитывать детей труднее, чем строить карьеру, а каждый четвертый убежден, что два этих процесса несовместимы.

Как передает корреспондент РИА , агентство HeadHunter провело опрос среди сотрудников крымских компаний, чтобы выяснить, как наличие детей отражается на карьере и можно ли успешно совмещать заботу о семье и работу.

Оказалось, треть жителей Крыма (33%), считают, что заниматься детьми труднее, чем работать – причем чаще всего так отвечали женщины.

Более четверти (27%) респондентов предпочли бы работать, а не заниматься воспитанием детей. 23% убеждены, что полноценно заниматься можно чем-то одним: или работой, или детьми; 16% считают, что наличие детей мешает строить карьеру и 7% – что заниматься карьерой можно только после того, как вырастут дети.

Больше других воспринимают родительство как серьезный труд, требующий отказа от карьеры, представители сферы информационных технологий (47%), маркетинга (47%), банковские служащие (46%), представители сферы «искусство, развлечения, масс-медиа» (45%). Меньше других – работники автомобильного бизнеса (32%), безопасности и медицины (по 33%).

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 28.03.17

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