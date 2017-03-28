Блокада Донбасса будет стоить Киеву несколько миллиардов долларов / И убьёт экономику

Публикации за 28.03.17

Украинские власти и экономисты пытаются подсчитать убытки от потери промышленных предприятий юго-востока Украины.

Как уже сообщал «Новый День», 1 марта власти ЛНР и ДНР после блокады украинскими националистами железнодорожных составов, приняли решение о переводе всех компаний, которые находятся на территории республик, под внешнее управление и отказались отчислять налоги Киеву.

Эксперты прогнозируют масштабный экономический кризис. Достаточно вспомнить, что украинские власти потеряли крупнейшие предприятия своей промышленности. По прогнозам экономиста Всеволода Степанюка, Донбасс обеспечивал казне 2 миллиарда долларов от экспорта угля.

Только предприятия группы «Метинвест», среди которых ЧАО «Енакиевский металлургический завод» (ЕМЗ), его филиал ЧАО «Макеевский металлургический завод» (ММЗ), «Харцызский трубный завод» (ХТЗ), и ЧАО «Комсомольское рудоуправление», по итогам 2016 года перечислили в бюджет около 50 миллионов долларов.

В настоящее время фискальная служба Украины говорит о потере почти 360 миллионов долларов. Ранее Киев привёл данные о недополучении 3,5 миллиардов американской валюты.

Разница в 10 раз. Однако каковы будут реальные потери – пока не может предсказать никто. Но сокращение поступлений в казну – это ещё не все беды, которые ждут украинскую экономику, пишут местные СМИ.

Экономисты прогнозируют рост доллара к курсу национальной валюты, увеличение расходной части и неизбежный рост цен на всё. Кроме того, энергетический кризис грозит потерей 300 тысяч рабочих мест в металлургии.

Парадокс ситуации заключается в том, что уголь для своих заводов в других областях страны Украина теперь может закупать либо в Америке, либо в России, что дешевле.

Кстати, деньги на уголь тоже могут вскоре закончиться. Очередного кредита от Международного валютного фонда в размере одного миллиарда долларов Украина рискует не дождаться: на прошлой неделе стало известно, что руководство МВФ отложило перечисление финансового транша на неопределённый срок.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 28.03.17

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