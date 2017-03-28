NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 28.03.17

Незалежная сушь: Украина начинает страдать от нехватки воды

Незалежная сушь: Украина начинает страдать от нехватки воды

Украина в ближайшее время может прочувствовать то, что испытали крымчане после перекрытия Северо-Крымского канала: в стране возникла проблема нехватки пресной воды. О новой угрозе предупредил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

Как передает корреспондент РИА , последние годы уровень наполнения рек в Украине не превышает 20% от нормы. Опасная ситуация возникла из-за деятельности человека – вырубки лесов, отношения промышленных предприятий к водным ресурсам, расчистки водных артерий.

По словам министра, в стране уже не осталось «ни одного озера или реки, где качество воды было бы на уровне первого класса» Семерак привел пример «из личного опыта»: «Прошлым летом я каждое утро просыпался и с ужасом просматривал новости, не начался ли мор рыбы еще в какой-то реке».

Семерак особо отметил лояльность украинского законодательства к экологическим нарушениям. За ненадлежащее обращение с природными ресурсами на Украине предусмотрена только административная ответственность. Ни одно предприятие-нарушитель не было наказано, подчеркнул министр экологии.

Он добавил, что его ведомство в сотрудничестве с генпрокуратурой разработало поправки к уголовному законодательству Украины, предусматривающие ужесточение ответственности за ущерб, нанесенный природе. Однако, посетовал Семерак, в декабре прошлого года Верховная Рада «в очень срочном режиме» приняла закон, запретивший в 2017 году любые проверки, в том числе и экологические. Фактически, заключил Семерак, Минприроды оказалось под мораторием на проведение проверок.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией Киев полностью прекратил подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 85% потребностей республики в пресной воде. А особенности украинского законодательства привели к тому, что на полуострове вырубили или застроили значительную часть реликтовых лесов. И теперь поставлен вопрос о принятии неотложных мер по спасению Южного берега Крыма.

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 28.03.17

Блокада Донбасса будет стоить Киеву несколько миллиардов долларов. И убьёт экономику. / Украинские радикалы затаились в Крыму, угрожая сторонникам ДНР и ЛНР смертью. / В Крыму считают, что работа и воспитание детей несовместимы.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter