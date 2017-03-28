Незалежная сушь: Украина начинает страдать от нехватки воды

Публикации за 28.03.17

Украина в ближайшее время может прочувствовать то, что испытали крымчане после перекрытия Северо-Крымского канала: в стране возникла проблема нехватки пресной воды. О новой угрозе предупредил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», последние годы уровень наполнения рек в Украине не превышает 20% от нормы. Опасная ситуация возникла из-за деятельности человека – вырубки лесов, отношения промышленных предприятий к водным ресурсам, расчистки водных артерий.

По словам министра, в стране уже не осталось «ни одного озера или реки, где качество воды было бы на уровне первого класса» Семерак привел пример «из личного опыта»: «Прошлым летом я каждое утро просыпался и с ужасом просматривал новости, не начался ли мор рыбы еще в какой-то реке».

Семерак особо отметил лояльность украинского законодательства к экологическим нарушениям. За ненадлежащее обращение с природными ресурсами на Украине предусмотрена только административная ответственность. Ни одно предприятие-нарушитель не было наказано, подчеркнул министр экологии.

Он добавил, что его ведомство в сотрудничестве с генпрокуратурой разработало поправки к уголовному законодательству Украины, предусматривающие ужесточение ответственности за ущерб, нанесенный природе. Однако, посетовал Семерак, в декабре прошлого года Верховная Рада «в очень срочном режиме» приняла закон, запретивший в 2017 году любые проверки, в том числе и экологические. Фактически, заключил Семерак, Минприроды оказалось под мораторием на проведение проверок.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией Киев полностью прекратил подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 85% потребностей республики в пресной воде. А особенности украинского законодательства привели к тому, что на полуострове вырубили или застроили значительную часть реликтовых лесов. И теперь поставлен вопрос о принятии неотложных мер по спасению Южного берега Крыма.

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 28.03.17

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