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Крым

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Публикации за 28.03.17

В Крыму уволили руководителя «Черноморнефтегаза»

В Крыму уволили руководителя «Черноморнефтегаза»

В Крыму лишился должности генеральный директор ГУП «Черноморнефтегаз» Игорь Шабанов.

Как передает корреспондент РИА , полномочия экс-руководителя прекращены приказом Министерства топлива и энергетики Крыма. Временно исполняющим обязанности назначен Сергей Прокофьев, ранее занимавший должность первого заместителя Шабанова.

Отметим, экс-директор «Черноморнефтегаза» занимал должность с августа 2015 года. Он сменил своего предшественника – Сергея Бейма, который лишился «кресла» после проверки службы внутреннего аудита. Тогда на предприятии была обнаружена масса нарушений, в том числе не был налажен учет добываемого и продаваемого газа, а также газового конденсата, кроме того, качество дизельного топлива и бензина не соответствовало установленным стандартам.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 28.03.17

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