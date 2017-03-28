NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 28.03.17

На Украине отказались регистрировать фейковое Духовное управление мусульман Крыма

На Украине отказались регистрировать фейковое Духовное управление мусульман Крыма

Духовному управлению мусульман Крыма, созданному в Киеве, отказали в регистрации на территории Украины.

Как передает корреспондент РИА , чиновники из министерства культуры незалежной не приняли поданные документы.

Напомним, новый муфтият на Украине решили образовать в ноябре 2016 года. Он был создан на съезде организаций, именующих себя «крымскотатарскими общинами». В качестве «нового муфтия Крыма» был выбран Айдер Рустамов, сторонником которого считают Гюлена – организатора попытки госпереворота в Турции. Создание муфтията-двойника вызвало критику со стороны многих мусульман, а председатель Госкомнаца Крыма Заур Смирнов заявил, что в его образовании и избрании Рустамова принимали участие активисты запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир» и боевики, воевавшие в Сирии на стороне запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ.

По информации украинских СМИ, предоставленный в минкульт устав не был одобрен – в документе оказалось слишком много недостатков и неточностей. Одним из главных недостатков оказалось совпадение названий: создатели нового муфтията решили не проявлять фантазию и назвать его точно также как и существовавшее в украинские времена ДУМ Крыма. Несмотря на то, что организация стала именоваться «Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя» после вхождения полуострова в состав России, данные о старом названии остались в украинском реестре. На ознакомление с которым, судя по всему, в новообразованном муфтияте время решили не тратить.

Для выхода из ситуации основателям созданного в Киеве «ДУМ Крыма» придется проводить съезд и менять название.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 28.03.17

В Крыму уволили руководителя «Черноморнефтегаза». / Незалежная сушь: Украина начинает страдать от нехватки воды. / Блокада Донбасса будет стоить Киеву несколько миллиардов долларов. И убьёт экономику.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter