На Украине отказались регистрировать фейковое Духовное управление мусульман Крыма

Публикации за 28.03.17

Духовному управлению мусульман Крыма, созданному в Киеве, отказали в регистрации на территории Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники из министерства культуры незалежной не приняли поданные документы.

Напомним, новый муфтият на Украине решили образовать в ноябре 2016 года. Он был создан на съезде организаций, именующих себя «крымскотатарскими общинами». В качестве «нового муфтия Крыма» был выбран Айдер Рустамов, сторонником которого считают Гюлена – организатора попытки госпереворота в Турции. Создание муфтията-двойника вызвало критику со стороны многих мусульман, а председатель Госкомнаца Крыма Заур Смирнов заявил, что в его образовании и избрании Рустамова принимали участие активисты запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир» и боевики, воевавшие в Сирии на стороне запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ.

По информации украинских СМИ, предоставленный в минкульт устав не был одобрен – в документе оказалось слишком много недостатков и неточностей. Одним из главных недостатков оказалось совпадение названий: создатели нового муфтията решили не проявлять фантазию и назвать его точно также как и существовавшее в украинские времена ДУМ Крыма. Несмотря на то, что организация стала именоваться «Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя» после вхождения полуострова в состав России, данные о старом названии остались в украинском реестре. На ознакомление с которым, судя по всему, в новообразованном муфтияте время решили не тратить.

Для выхода из ситуации основателям созданного в Киеве «ДУМ Крыма» придется проводить съезд и менять название.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 28.03.17

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