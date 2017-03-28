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Крым

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Публикации за 28.03.17

Крымские подростки ездят на электричках на крыше

Крымские подростки ездят на электричках на крыше

Полицейские сняли с электрички Севастополь -Симферополь двух 15-летних подростков. «Зайцы», теперь называющиеся модным словом «зацеперы», ехали на крыше поезда.

Как передает корреспондент РИА , в пресс-службе Крымского ЛУ МВД РФ на транспорте рассказали, что «зайцев» спустили с крыши и доставили в отделение полиции. Туда же вызвали их родителей. С подростками провели профилактическую беседу, особо указав им на то, что над железной дорогой проходит высоковольтная линия электропередачи, которая представляет смертельную опасность для любителей экстрима. Напряжение высоковольтки над железной дорогой в 125 раз больше, чем в бытовой розетке, а невидимое электромагнитное поле достигает диаметра до полутора метров.

Родителей зацеперов привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Балаклавского района Севастополя для постановки юных правонарушителей на профилактический учет.

Симферополь, Зоя Березина

Симферополь. Другие новости 28.03.17

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