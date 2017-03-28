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Крым

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Публикации за 28.03.17

В Крыму нашли 85 тысяч литров подпольной спиртосодержащей продукции

В Крыму нашли 85 тысяч литров подпольной спиртосодержащей продукции

На нескольких складах в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах и под Севастополем нашли 85,3 тысяч литров медицинского спиртосодержащего раствора для наружного применения на общую сумму более 12 миллионов рублей.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», продукцию предприниматели реализовывали прямо со складов, не имея на это лицензии.

Раствор конфискован, в отношении владельцев помещений возбуждено уголовное дело за незаконное предпринимательство. Им может грозить штраф от 100 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по РК. РКР

Отметим, что после гибели в Иркутске 77 человек в результате употребления концентрата «Боярышник» в декабре прошлого года, правоохранительные органы по всей стране усилили контроль за реализацией непищевых спиртосодержащих товаров. Ранее заместитель главы Минпрома Крыма Константин Равич говорил о возможном полном запрете продажи такой продукции на полуострове.

Между тем, 25 марта закончился срок трёхмесячного ограничения на реализацию непищевых спиртосодержащих растворов на территории Крыма.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 28.03.17

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