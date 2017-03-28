Шесть кило наркотиков «приехали» из Украины в Крым в женских колготках (ФОТО)

Публикации за 28.03.17

Украинскую контрабандистку задержали на крымской границе: женщина пыталась провезти более шесть кг прекурсора, спрятанного под одеждой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пункте пропуска «Джанкой» на подозрительную гостью из соседнего государства обратил внимание служебный пес Арчи.

Так как женщина была без багажа, таможенники приняли решение о проведении личного досмотра, в ходе которого у гражданки Украины под одеждой обнаружили пять литровых и две пол-литровые бутылки с ангидридом уксусной кислоты. «Все обнаруженные бутылки были тщательно обернуты прозрачной пищевой пленкой, а крышки обмотаны зеленой изоляционной лентой. Данные меры были предприняты, чтобы скрыть резкий запах уксуса, исходящий из емкостей», – сообщили в пресс-службе таможни Крыма.

Украинка находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотических средств и их прекурсоров в крупном размере.

Джанкой, Анастасия Зук

Джанкой. Другие новости 28.03.17

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