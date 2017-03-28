В СевГУ сменилось руководство: новый ректор летит из Москвы

Новым ректором Севастопольского государственного университета (СевГУ) назначен москвич Владимир Нечаев. Он займет кресло отправленного в отставку с поста ректора СевГУ Валерия Кошкина.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», известно, что Нечаев уже вылетел в Крым из Москвы. Об отставке Кошкина также стало известно только сегодня. В пресс-службе вуза ситуацию не комментируют. Причины увольнения Кошкина также не озвучены.
Севастополь, Зоя Березина
Севастополь. Другие новости 28.03.17
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