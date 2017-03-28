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Крым

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Публикации за 28.03.17

«Не дорога, а яма»: карта убитых дорог пользуется спросом у севастопольцев (ФОТО)

«Не дорога, а яма»: карта убитых дорог пользуется спросом у севастопольцев (ФОТО)

Жители Севастополя активно жалуются на убитые дороги. Местное бездорожье уже нанесено на карту.

Как передает корреспондент РИА , созданная в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ» «карта убитых дорог» собирает «горячие» комментарии. Горожане отмечают, что некоторые дороги не ремонтировались годами, а на других «недавно отремонтированных», ямы растут, как грибы.

Новый День: ''Не дорога, а яма'': карта убитых дорог ОНФ пользуется спросом у севастопольцев (ФОТО)

Фаворитом народного рейтинга убитых дорог в Севастополе стала улица Рыбацкий причал. Не в лучшем состоянии находится и проспект Генерала Острякова, улицы Павла Силаева и Павла Корчагина, проспект Победы, а также дороги в Гагаринском районе города. Помимо ям на дорогах беспокоит жителей Севастополя и качество ремонтируемых дорог: одни дорожники бросили ремонтировать полотно, так и не доделав, другие разрушили покрытие во время замены бордюров. «Убиваем машины много лет на этом участке проспекта Победы! Как не стыдно – такое имя носит улица, а дорога в ужасающем состоянии! Жители многоэтажек и близлежащих гаражных кооперативов вынуждены пробираться по сплошным ямам ежедневно. Просим помощи!» – пишут отчаявшиеся горожане.

Новый День: ''Не дорога, а яма'': карта убитых дорог ОНФ пользуется спросом у севастопольцев (ФОТО)

Некоторые ограничиваются короткими комментариями: «не дорога, а яма», «бездорожье». А в доказательство своих слов местные жители выкладывают фотографии севастопольских «достопримечательностей».

Фото сайта dorogi-onf
Фото сайта dorogi-onf

Севастополь, Анастасия Зук

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