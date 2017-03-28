Судьбу судакских медиков, оставшихся без жилья, решит прокуратура Крыма

Публикации за 28.03.17

Общественный совет при крымском Минздраве направил в прокуратуру республики письмо с просьбой проверить законность выселения медработников судакской больницы из служебного жилья.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», в министерстве настаивают, что городские власти Судака нарушают закон Крыма «О здравоохранении», в частности, пункт, в котором говорится, что органы местного самоуправления должны обеспечить «медицинских и фармацевтических работников медицинских организаций, находящихся на территории муниципального образования, жилыми помещениями».

«Просим вас провести проверку в порядке общего надзора законности действий администрации Судака, проверить законность нормативных актов в части выделения жилых помещений только гражданам, получающим заработную плату на предприятиях, подведомственных администрации Судака. Также просим проверить соответствие действий администрации Судака нормам статьи 7 Закона Крыма «О здравоохранении в РК», – говорится в обращении, опубликованном на сайте Минздрава Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», городские власти отказались продлевать договор социального найма и попросили нескольких медработников судакской горбольницы освободить служебные квартиры. Чиновники говорят, что после перехода с украинского на российское законодательство, больница, ранее подведомственная горсовету, напрямую перешла в ведение крымского Минздрава, а служебные квартиры как были в собственности города, так и остались. И теперь они нужны будущим учителям, которые должны приехать в Судак в 2018 году.

Медикам же в лучшем случае обещают временную жилплощадь в Морском, где они вновь окажутся «на птичьих правах». Люди пожаловались на чиновников в Минздрав.

Судак, Оксана Мурзина

Судак. Другие новости 28.03.17

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