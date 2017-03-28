В Крым на поклон: полуостров предлагают сделать паломническим центром России

Публикации за 28.03.17

Религиозные объекты Крыма не известны широкой туристической публике, а сакральный смысл православных святынь полуострова не знают даже образованные граждане России. Ежегодно всего 100 тысяч паломников посещают Крым, тогда как должны ехать миллионы. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, представляя концепцию развития религиозного туризма и православного паломничества в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крым интересен для православных паломников, поскольку здесь в 988 году князь Владимир принял крещение в Херсонесе, определив цивилизационный выбор российского государства, сообщает сенатор, отмечая, что апостол Андрей Первозванный еще в первом веке проповедовал на берегах Боспора, святые Кирилл и Мефодий именно в Крыму работали над славянской азбукой. Тем не менее, культовые места Крыма не известны православным верующим.

По словам члена Совфеда, в паломнические и религиозные туры по Крыму ежегодно отправляются около 100 тысяч туристов, тогда как «вообще должны ехать миллионы». Основные святыни в Херсонесе, Топловском, Свято-Успенском, Косьмо-Дамиановском монастырях находятся в хорошем состоянии. Храм Иоана Предтечи в Керчи, построенный в VIII веке, является самым древним на территории современной России, а недавняя находка близ Судака останков древнехристианского храма увеличивает количество православных святынь в Крыму.

«Наше дело – обеспечить условия приезда и инфраструктуру. Понятно, что есть еще вопросы по дорогам крымским, но мы надеемся, что восстановим их за 5 лет, ну может за 10», – заверил Цеков.

Член совета Императорского православного палестинского общества, президент Международной общественной туристической академии Сергей Житенёв добавил, что работа по продвижению информации о святых местах Крыма только началась. Но существующих 4 паломнических центров на полуострове явно мало, особенно с учетом невысокой платежеспособности паломников.

«Религиозный туризм всегда будет вспомогательным, а паломничество – целенаправленная поездка, не связанная с отдыхом, – подчеркнул Житнёв. – Наши паломники – люди не богатые. Собственно, традиционно в паломничество отправляются люди со средним достатком или даже бедные… Появится тема социального паломничества, так же как в XIX-XX веках работали паломнические структуры на дотациях».

Отдельно представитель православного общества остановился на потребности в подготовке экскурсоводов для паломнических туров и гидов-переводчиков. Все эти моменты, по его словам, отражены в концепции превращения Крыма в духовный и паломнический центр России.

Сам документ находится в стадии проекта и будет оформлен документально после нахождения консенсуса между церковью и властью. Авторы заявляют: реализации программы с расчетом на господдержку не мешает подчинение Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 28.03.17

Рэперы из Onyx «отомстят» Украине приездом в российский Крым. / Судьбу судакских медиков, оставшихся без жилья, решит прокуратура Крыма. / Ученые создадут интерфейс для прямого подключения мозга к компьютеру. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»