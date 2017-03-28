В Крыму муниципалитет обвинили в намерении выполнить распоряжение Совмина

Публикации за 28.03.17

В Крыму прошел первый суд, где муниципалитет обвиняют в намерении выполнить распоряжение Совмина. Спор разгорелся из-за построек в 100-метровой прибрежной зоне.

Как уже сообщал «Новый День», всего на полуострове таких объектов было обнаружено более 9 тысяч. Начать реализацию проекта по сносу зданий, находящихся ближе 100 метров от уреза воды, планировалось с начала 2017 года в Алуште.

Ответственный за эту программу вице-премьер правительства Крыма Виталий Нахлупин полгода назад сообщил: «В бюджете республики предусмотрено выделение денежных средств на приведение прибрежной зоны Алушты в надлежащий вид, в качестве пилотного проекта выбрана территория Профессорского уголка. В частности, на 2017 год выделен 1 млрд рублей, в рамках которого будут составлены проекты демонтажа и непосредственно произведен снос, а также проектирование нового вида набережной».

Эти действия, по мнению власти, и позволят показать алгоритм действий по наведению порядка в курортных городах республики.

Получив такие директивы, в декабре прошлого года администрация Алушты разослала предписания, в которых указывалось, что владельцы должны сами снести свои постройки.

Для начала внимание администрации привлекли два десятка объектов, расположенных в Профессорском уголке. В список подлежащих сносу, в частности, вошли семиэтажное здание отеля с кафе (Набережная – 16, 18) ООО «Чёрный камень», семиэтажное здание ООО «Акватехноспорт» («Калипсо»), пять объектов капитального строительства ООО «Южный берег» (Набережная, 15), семиэтажное здание отеля с магазином (Набережная, 18а), семиэтажное здание отеля с кафе (Набережная, 18), кафе «Веранда» и «Мери».

ООО «Акватехспорт», владеющее климатопавильоном «Калипсо», расположенным в 20 метрах от воды, тут же подало в суд на администрацию Алушты. Тем более, что никакой компенсации владельцам не предусматривалось.

Сегодня состоялось первое заседание Арбитражного суда РК, который рассматривает первый из конфликтов застройщиков с администрацией. «У нас есть все разрешительные документы, в том числе – полученные от Алуштинской администрации», – уверяет директор компании Евгения Чешуина. Процесс получения документов и строительства длился с 2007 года, принимать отдыхающих климатопавильон начал в 2013 году. Климатопавильоном «Калипсо» единолично владеет депутат Госсовета Крыма Иван Луценко.

В суде «Акватехспорт» оспаривает действия админкомиссии, которая, ко всему прочему, осматривала строение и бумаги в отсутствие хозяев, и факт направления уведомления о сносе. Судья Мурат Куртлушаев указал, что копии правоустанавливающих документов, упомянутых в иске, не были приложены к истовому заявлению.

Алуштинскую администрацию в суде представляет замначальника юридического управления Николай Бигняк. Описывая позицию своей стороны, он сообщил, что администрация тоже приняла решение обратиться в суд, собрав материалы, чтобы тот признал объекты самовольными строениями.

На уточняющий вопрос судьи, зачем же в таком случае были направлены предписания о сносе объектов, Бигняк ответил: «Комиссия усматривает признаки самовольного строительства, однако, приняла решение, что решение о сносе может приниматься как органами местного самоуправления – при достаточных основаниях, так и в судебном порядке. Так как существуют документы, регистрирующие право собственности, и так далее… ».

Корреспондент РИА «Новый День» попытался выяснить, зачем выдавать предписание о сносе, если потом придется задуматься о праве собственности? «Нам не запрещается давать предписание о сносе!» – ответил Бигняк, чем нисколько не прояснил позицию администрации.

Документы и ходатайства судьей Куртлушаевым приняты, рассмотрение дела по существу назначено на 16 мая.

Скорее всего, по примеру «Акватехноспорта» в суды пойдут и другие получившие «черные метки» владельцы строений.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 28.03.17

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