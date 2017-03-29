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Крым

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Публикации за 29.03.17

В Феодосии полицейские открыли стрельбу по угонщику / Но он все равно сбежал

В Феодосии полицейские открыли стрельбу по угонщику Но он все равно сбежал

Настоящий экшн-детектив с погоней и стрельбой развернулся минувшей ночью на улицах Феодосии. Полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить угонщика, однако он все равно сумел сбежать от стражей порядка. Впрочем, утром лихач сам пришел в полицию с повинной и во всем признался.

Как передает корреспондент РИА , в полицию поступило сообщение от гражданина об угоне его автомобиля. Сотрудники ОМВД по Ленинскому району установили, где находится пропавшее авто, и начали преследование. Однако угонщик на требования остановиться не реагировал. Более того, несколько раз пытался таранить служебный автомобиль полицейских. Сотруднику ГИБДД пришлось применить табельное оружие, но даже после стрельбы, повредившей машину, угонщик не остановился и «летел» дальше. В поселке Приморский он все-таки протаранил полицейский автомобиль, после чего сумел скрыться.

Полицейские установили личность подозреваемого в угоне: им оказался 24-летний сын заявителя, сообщает пресс-служба МВД Крыма. Утром молодой человек сам пришел в полицию и признался в содеянном. Ранее лихач не был судим. Отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье об угоне (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). По этой статье за экстремальное катание на папиной «машинке» великовозрастный «ребенок» может сесть в тюрьму на срок до 5-ти лет. Материалы дела направлены в крымский Следственный комитет. «Применение табельного оружия сотрудниками полиции признано правомерным», – подчеркивается в сообщении МВД.

Феодосия, Зоя Березина

Феодосия. Другие новости 29.03.17

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