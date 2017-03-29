Муниципалитеты Крыма научились тратить: показатели освоения бюджетов улучшаются

Публикации за 29.03.17

Муниципалитеты Крыма взялись за улучшение своих показателей по исполнению расходной части бюджета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в министерстве финансов республики подвели итоги освоения бюджетных средств за первые два месяца 2017 года.

В ведомстве утверждают, что расходная часть бюджетов муниципальных образований Крыма в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 0,9 млрд рублей. Увеличились расходы и республиканского бюджета – почти на 1,6 млрд рублей.

Таким образом, общий прогресс по освоению средств составил 2,5 млрд рублей, или 29,5%. Расходы консолидированного бюджета в январе – феврале текущего года составили чуть более 11 млрд рублей, в прошлом году – 8,4 млрд рублей.

«С начала года наибольшая часть средств, а это более 75% от общей суммы исполнения, была потрачена на финансирование отраслей социальной сферы», – пояснила министр финансов Ирина Кивико.

Среди направленных средств – 3,5 млрд рублей на сферу образования, 1 млрд рублей на отрасль ЖКХ и 686,8 млн рублей на здравоохранение.

Напомним, в 2016 году муниципалитеты Крыма крайне неторопливо осваивали выделенные им средства, что привело к отставанию от графиков и, в конечном итоге, к далеко не лучшему показателю по исполнению расходной части бюджетов среди всех регионов России. За такой подход к работе поплатились глава администрации Бахчисарайского района Виктор Князев и глава администрации Алушты Игорь Сотов. Впрочем, последний позже все же вернулся на работу в администрацию города, но уже в качестве одного из заместителей нового главы.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 29.03.17

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