Муниципалитеты Крыма научились тратить: показатели освоения бюджетов улучшаются

Муниципалитеты Крыма взялись за улучшение своих показателей по исполнению расходной части бюджета.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в министерстве финансов республики подвели итоги освоения бюджетных средств за первые два месяца 2017 года.
В ведомстве утверждают, что расходная часть бюджетов муниципальных образований Крыма в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 0,9 млрд рублей. Увеличились расходы и республиканского бюджета – почти на 1,6 млрд рублей.
Таким образом, общий прогресс по освоению средств составил 2,5 млрд рублей, или 29,5%. Расходы консолидированного бюджета в январе – феврале текущего года составили чуть более 11 млрд рублей, в прошлом году – 8,4 млрд рублей.
«С начала года наибольшая часть средств, а это более 75% от общей суммы исполнения, была потрачена на финансирование отраслей социальной сферы», – пояснила министр финансов Ирина Кивико.
Среди направленных средств – 3,5 млрд рублей на сферу образования, 1 млрд рублей на отрасль ЖКХ и 686,8 млн рублей на здравоохранение.
Напомним, в 2016 году муниципалитеты Крыма крайне неторопливо осваивали выделенные им средства, что привело к отставанию от графиков и, в конечном итоге, к далеко не лучшему показателю по исполнению расходной части бюджетов среди всех регионов России. За такой подход к работе поплатились глава администрации Бахчисарайского района Виктор Князев и глава администрации Алушты Игорь Сотов. Впрочем, последний позже все же вернулся на работу в администрацию города, но уже в качестве одного из заместителей нового главы.
Симферополь, Леонид Маковецкий
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