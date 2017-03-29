Парапетом памятника адмиралу Сенявину в Севастополе теперь займутся прокуратура и УФАС

Публикации за 29.03.17

Контрольно-счетная палата Севастополя (КСП) подтвердила неэффективность использования бюджетных средств при замене парапета у памятника адмиралу Сенявину. Материалы проверки направлены в городскую прокуратуру и УФАС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отчет КСП был представлен на заседании парламента Севастополя. Неэффективное использование бюджетных средств при ремонте парапета допущено на сумму 1,8 млн рублей «в результате исполнения контракта ненадлежащего качества». Причинение ущерба бюджету города КСП оценило в 649 тыс 952 рубля. На момент утверждения отчета причиненный бюджету ущерб был возмещен на сумму 173 тыс 193 рубля.

Глава парламентского комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов рассказал, что в отчете КСП перечислены все нарушения, которые были допущены при организации и выполнении ремонта парапета. «Подтверждается заключение, которое было дано по итогам нашего депутатского расследования (начато в феврале прошлого года – прим. НД.), – подчеркнул Горелов. – Нарушение целостности облицовочных плит по периметру парапета произошло вследствие несоответствия камня требованиям ГОСТа, отсутствия гидроизоляции поверхности подпорной стенки, пристенного дренажа и отверстий в подпорной стенке для выпуска воды из дренажа через каждые 3-6 метров».

Горелов добавил, что руководители объектов проверки представили «пояснения и возражения к актам», но они формальны и не содержат «доводов, доказательств и документов, опровергающих факты и информацию КСП», сообщается на сайте парламента Севастополя.

Основной вывод КСП: департамент горхозяйства и управление по эксплуатации объектов горхозяйства не обеспечили законность, эффективность и целевое использование бюджетных средств при ремонте; допущены нарушения Бюджетного и Гражданского кодексов РФ, а также федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ранее севастопольские СМИ неоднократно сообщали о том, что «старый» камень парапета памятника адмиралу Сенявину заменяют на новый, который уступает прежнему по всем параметрам качества. Так, оказалось, что новые камни (известняк мшанка) можно без труда проковырять обычным перочинным ножом, в то время как старые (крымбальский камень), поставленные около полувека назад, до сих пор сохраняют прочность. Эксперты-геологи отмечали, что по своим строительным параметрам крымбальский камень в десятки раз превосходит мшанку. Этот камень очень плотный благодаря мелким кварцевым вкраплениям, почти не впитывает воду. Мшанка же, напротив, впитывает воду, замораживается и размораживается, и, по словам экспертов, через несколько лет превращается в труху и пыль. Объекты из мшанки необходимо штукатурить и красить специальной краской – только при выполнении этих условий она сохраняет определенную прочность, все равно уступающую крымбальскому камню.

Из прочного крымбальского камня построены многие знаменитые объекты в Севастополе, в том числе Владимирский собор в Херсонесе, усыпальница Адмиралов на Центральном холме, Приморский бульвар, Драконий мостик. Историки добавляли, что здания, возведенные в Крыму из крымбальского камня, стоят уже по 1,5-2 тыс. лет, к примеру, оборонительная стена Херсонеса.

Дмитрий Николаевич Сенявин (1763-1831) – русский флотоводец, адмирал. В 1807 году, возглавляя Вторую Архипелагскую экспедицию русского флота, одержал над турками победы в Афонском сражении и при Дарданеллах. Адмирал Сенявин внес огромный вклад в создание Черноморского флота и строительство Севастополя. Принимал участие в строительстве Ахтиарского порта, командовал кораблем, курсирующим между Севастополем и Константинополем (Стамбул).

Памятник Сенявину установлен в центре Севастополя на проспекте Нахимова, рядом с лестницей на Матросский бульвар. Автор памятника – скульптор Михаил Владимирович Переяславец.

Севастополь, Зоя Березина

Севастополь. Другие новости 29.03.17

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