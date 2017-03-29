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Крым

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Публикации за 29.03.17

Меджлисовцы напрашиваются на премию мира, чтобы стать «оружием против России»

Меджлисовцы напрашиваются на премию мира, чтобы стать «оружием против России»

Депутатов украинской Рады попросили выдвинуть на соискание в 2018 году Нобелевской премии мира запрещенную в России организацию меджлис крымскотатарского народа.

Как передает корреспондент РИА , идею подали сами меджлисовцы – представители верхушки организации, находящиеся в Крыму.

О том, что меджлис заслуживает Нобелевскую премию, написал у себя на странице в Facebook заместитель председателя организации Ильми Умеров. Отметим, что на данный момент он находится под подпиской о невыезде, его ожидает суд по уголовному делу, возбужденному из-за его высказываний с призывами нарушить территориальную целостность России.

Умеров выразил надежду, что его идею, в случае одобрения Радой, поддержат политики США и Европы. Он уверен, что награждение меджлиса Нобелевской премии станет не только наградой, но и политическим оружием против России в борьбе за Крым.

Публикация, размещенная в Facebook, также подписана находящимся в СИЗО Ахтемом Чийгозом – еще одним зампредом руководителя организации, в отношении которого так же было возбуждено уголовное дело, и уже проходят судебные заседания. Его обвиняют в организации массовых беспорядков у здания Верховного Совета Крыма в феврале 2014 года, когда погибли два человека и более 70 получили травмы.

Бахчисарай, Леонид Маковецкий

Бахчисарай. Другие новости 29.03.17

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