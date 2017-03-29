NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 29.03.17

Росгвардейца, избившего в Крыму двух командиров, отправят исправляться в дисциплинарную часть

Росгвардейца, избившего в Крыму двух командиров, отправят исправляться в дисциплинарную часть

Служащего в Крыму по призыву росгвардейца отправят почти на год в дисциплинарную воинскую часть за избиение своих начальников.

Как передает корреспондент РИА , Крымский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в преступлениях, которые росгвардеец, имеющий звание рядового, совершил еще осенью 2016 года.

Расследованием происшествия занимался 549 военный следственный отдел Следкома России. Следователи доказали, что причиной избиения одного из офицеров части – старшего лейтенанта – стало замечание, которое вызвало негодование у рядового и побудило его распустить руки. По информации суда, замечание касалось нарушения дисциплины строя. Сам обвиняемый настаивал на том, что не трогал офицера, но суд, учитывая имеющиеся доказательства, встал на сторону следователей.

Следующей жертвой рядового стал младший сержант, отказавший подчиненному в требовании отвезти его в магазин за пределами воинской части.

Как сообщают в главном военном следственном управлении Следкома России, события происходили в воинской части 6915, расположенной в поселке Краснокаменка (городской округ Феодосия). Там базируется 144-й специальный моторизированный полк национальной гвардии России.

Феодосия, Леонид Маковецкий

Феодосия. Другие новости 29.03.17

СМИ: Глава Керчи ушел в отставку. / Меджлисовцы напрашиваются на премию мира, чтобы стать «оружием против России». / Парапетом памятника адмиралу Сенявину в Севастополе теперь займутся прокуратура и УФАС.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter