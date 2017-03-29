Росгвардейца, избившего в Крыму двух командиров, отправят исправляться в дисциплинарную часть

Публикации за 29.03.17

Служащего в Крыму по призыву росгвардейца отправят почти на год в дисциплинарную воинскую часть за избиение своих начальников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в преступлениях, которые росгвардеец, имеющий звание рядового, совершил еще осенью 2016 года.

Расследованием происшествия занимался 549 военный следственный отдел Следкома России. Следователи доказали, что причиной избиения одного из офицеров части – старшего лейтенанта – стало замечание, которое вызвало негодование у рядового и побудило его распустить руки. По информации суда, замечание касалось нарушения дисциплины строя. Сам обвиняемый настаивал на том, что не трогал офицера, но суд, учитывая имеющиеся доказательства, встал на сторону следователей.

Следующей жертвой рядового стал младший сержант, отказавший подчиненному в требовании отвезти его в магазин за пределами воинской части.

Как сообщают в главном военном следственном управлении Следкома России, события происходили в воинской части 6915, расположенной в поселке Краснокаменка (городской округ Феодосия). Там базируется 144-й специальный моторизированный полк национальной гвардии России.

Феодосия, Леонид Маковецкий

Феодосия. Другие новости 29.03.17

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