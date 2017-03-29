Лишь пять санаториев Крыма признаны инвестиционно привлекательными

Публикации за 29.03.17

Ялтинский отельный комплекс Mriya Resort & Spa попал в десятку первого рейтинга инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц». Правда, занял лишь седьмую строчку.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», исследование проведено Ассоциацией оздоровительного туризма (АОТ) совместно с рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА).

Эксперты оценивали масштаб бизнеса, эффективность бизнеса и инвестиционный потенциал здравниц, ориентированных, прежде всего, на открытый рынок санаторно-курортных услуг. Поэтому в состав участников не попал ряд крупных ведомственных санаториев, работающих в интересах конкретных корпораций и организаций, а также здравницы, где доля санаторно-курортных услуг составляла менее 40%.

Лидеры рейтинга инвестиционной привлекательности – башкирский санаторий «Янган-Тау», межрегиональная группа «РДЖ-Здоровье» и алтайская «Белокуриха». Места в первой десятке также заняли представители санаторно-курортной отрасли Пермского, Краснодарского и Ставропольского краёв.

ФГБУ «Сакский ВКС им. Н. И. Пирогова» Минобороны России разместился на 20-й строчке, ялтинский «Парус» – на 46-м, санаторий «Северное Сияние» (Саки) – 63-й, алуштинский «Славутич» – 88-й.

Замыкают ТОП-100 хакасское «Озеро Шира», подмосковные «Сосны», санаторий Центросоюза РФ «Ессентуки» (Ставропольский край) и ивановский «Солнечный берег».

Примечательно, что в подрейтинге «ТОП-10 здравниц по эффективности бизнеса» не оказалось ни одного крымского санатория.

В десятке самых масштабных по бизнесу на шестом месте значится ялтинская «Мрия».

Ещё три крымских санатория оказались в списке весьма привлекательных по инвестиционному потенциалу. Причём самым привлекательным в масштабах всей России признан «Славутич», у Сак – 3-е место, сразу за ним – «Парус».

«Лидеры инвестиционного рейтинга опережают своих коллег и по части клиентского сервиса, который как раз формирует удовлетворенность и лояльность потребителей, а значит, и повторную покупку, в данном случае – приобретение путевки. Исходя из нашей практики, гости готовы посещать любимый санаторий несколько раз в год», – говорит генеральный директор zdravo.ru, член экспертного совета рейтинга «ТОП-100 российских здравниц» Оксана Тимонина.

Заместитель генерального директора рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) Дмитрий Кабалинский добавляет, что «главным фактором успеха на рынке является не близость здравницы к морю или к брендированным источникам, а продуманная бизнес-модель и эффективный маркетинг, которые приносят свои плоды даже вдалеке от традиционных курортов».

Всего эксперты провели анкетирования трёхсот санаториев со всех уголков России, а в «ТОП-100 российских здравниц» попали представители санаторно-курортной отрасли из 27 регионов.

«Почти в каждом третьем из 85 субъектов РФ на сегодня есть хотя бы один достойный оздоровительный комплекс. Больше всего, 48 здравниц, приходится на Краснодарский и Ставропольский края, а также Крым», – говорят составители рейтинга.

Эксперты отмечают, что по динамике развития здравницы могут дать фору многим отраслям экономики. В плюс заносят и низкую закредитованность. Однако уровень загрузки номерного фонда «типичноого» санатория из рейтинга составляет 73%. Невысока и производительность труда – выручка на 1 сотрудника составляет немногим более 1 миллиона рублей в год, что в 6 раз ниже, чем в российском крупном бизнесе.

Симферополь, Галия Шакирова

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