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Публикации за 29.03.17

В Севастополе будут судить малолетних угонщиков-хулиганов / «Жертвами» несовершеннолетних преступников оказались 6 автовладельцев

В Севастополе будут судить малолетних угонщиков-хулиганов «Жертвами» несовершеннолетних преступников оказались 6 автовладельцев

Следственный комитет РФ по городу Севастополю направил в суд уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних жителей города.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», молодые люди 16-ти и 17-ти лет угоняли автомобили, чтобы покататься, а затем разворовывали имущество. Всего от их «приключений», начавшихся в декабре прошлого года, пострадали шесть автовладельцев.

«Следствием установлено, что двое товарищей заранее договорились между собой о том, что по вечерам будут обходить садовые товарищества Балаклавского района, подыскивая автомобили для «дальнейших приключений». У подростков не было цели угонять машины на продажу, для друзей это было развлечением. В основном, угоняли автомобили отечественных марок, либо недорогие иномарки», – сообщает пресс-служба ведомства, уточняя, что из некоторых машин подростки похищали магнитолы, с других снимали компрессоры, аккумуляторы, бортовые компьютеры.

Теперь каждому грозит штраф до 200 тысяч рублей либо тюремный срок – до пяти лет.

Севастополь, Галия Шакирова

Севастополь. Другие новости 29.03.17

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