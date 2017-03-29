В Крыму прокуратура уличила налоговую в нарушении закона

Публикации за 29.03.17

Прокуратура Бахчисарайского района в ходе проверки обнаружила, что крымчан незаконно лишили налоговых льгот.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», в числе пострадавших от оказался и отец шестерых детей. Налоговая инспекция взяла с мужчины транспортный налог. Прокуратура увидела в этом нарушение законодательства.

«По закону (гражданин – прим. «НД») должен быть полностью освобожден от уплаты налога на одно транспортное средство», – напоминает пресс-служба крымской прокуратуры.

Сотрудники ведомства обнаружили ещё три десятка аналогичных нарушений.

Прокурор района потребовал от налоговой инспекции вернуть гражданам деньги, которые они заплатили в качестве налогов.

Бахчисарай, Галия Шакирова

Бахчисарай. Другие новости 29.03.17

В Севастополе будут судить малолетних угонщиков-хулиганов. «Жертвами» несовершеннолетних преступников оказались 6 автовладельцев. / Лишь пять санаториев Крыма признаны инвестиционно привлекательными. / Росгвардейца, избившего в Крыму двух командиров, отправят исправляться в дисциплинарную часть. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»