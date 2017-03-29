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Крым

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Публикации за 29.03.17

Суд в Лондоне тоже оказался «агентом Кремля»: принял аргументы Москвы в деле о долге Киева

Суд в Лондоне тоже оказался «агентом Кремля»: принял аргументы Москвы в деле о долге Киева

Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство России об ускоренном рассмотрении иска к Украине в деле о так называемом «долге Януковича» – евробондах на сумму 3 млрд долларов, предоставленных Киеву Москвой в конце 2013 года.

Как передает корреспондент РИА , судья счел, что Украина в данном деле не имеет «оправданной защиты» и было бы неправильно, если бы дело было направлено на полное судебное разбирательство. То есть суд удовлетворил заявку России о принятии суммарного решения, без проведения прений сторон, что ускоряет процесс, сообщает Рейтер.

Судья Уильям Блэр (старший брат экс-премьера Британии Тони Блэра – прим. НД.) отклонил все возражения представителей Украины по иску. Комментируя решение, он заявил, что все аргументы Украины («политическое давление» на Киев со стороны Москвы, «аннексия» Крыма, «разжигание войны» в Донбассе – прим. НД.) относятся к вопросам международного права и отношений суверенных государств и не входят в компетенцию английского суда.

Адвокат украинской стороны заявил, что не согласен с решением суда и подает апелляцию. Судья дал украинскому представителю разрешение на подачу апелляции.

Отметим, что котировки украинских суверенных еврооблигаций отреагировали на решение суда снижением на 0,2-0,8 процентных пункта.

Напомним, в конце 2013 года, буквально за пару недель до свержения Януковича, суверенные еврооблигации Украины на 3 млрд долларов были на нерыночных условиях размещены в пользу России со ставкой купона 5% годовых. До конца 2015 года Киев обслуживал долг, но затем допустил дефолт по этим облигациям и предложил Москве реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях. Россия настаивает на суверенном характере долга. Киеву было предложено досудебное решение вопроса, однако ответа не последовало и дело ушло в суд.

Лондон, Зоя Березина

Лондон. Другие новости 29.03.17

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