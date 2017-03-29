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Публикации за 29.03.17

Жители Ялты задыхаются в собственных квартирах из-за канализационной вони

Жители Ялты задыхаются в собственных квартирах из-за канализационной вони

Жительнице Ялты вместе с маленьким ребенком уже несколько месяцев приходится терпеть в собственной квартире запах канализации. Как передает корреспондент РИА , несмотря на все обращения женщины во всевозможные инстанции, проблему никто из городских и республиканских служб так и не решил.

«Стена комнаты прилегает к соседнему дому, в котором в месте появления запаха стоит туалет соседки. Запах просто кошмарный, дышать невозможно, несмотря на любую погоду окна в комнате держим открытыми», – рассказывает женщина, уточняя, что запах идет «из-под пола в жилой комнате».

Отреагировали на жалобы сотрудники водоканала: работники службы почистили общий колодец одного из близлежащих домов, но это не помогло. Акт по возникшей ситуации составили в управляющей компании, однако, до решения проблемы не дошло. По словам женщины, никакой помощи она, несмотря на обращения, не дождалась ни от Роспотребнадзора, ни от структур Совета министров. Причем в правительстве изначально ей дали обещание помочь, но как утверждает ялтинка, «результата нет».

Тем временем, запах усиливается и уже чувствуется в квартирах у соседей – течь канализационных вод распространяется.

«Жить в такой ситуации мы с сыном уже просто не можем, спим на кухне – там запах меньше. Вещи, хранящиеся в комнате, надевать нельзя, все пропиталось запахом канализации. К кому еще обратится – не знаем», – цитирует ялтинку «ЮгЯлта».

Ялта, Леонид Маковецкий

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