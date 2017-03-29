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Крым

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Публикации за 29.03.17

В Белогорском районе Крыма снова введен карантин по АЧС

В Белогорском районе Крыма снова введен карантин по АЧС

В окрестностях села Межгорье Белогорского района Крыма введен карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Соответствующий указ подписал сегодня глава Крыма Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА , в документе говорится, что карантин устанавливается на месте отстрела диких кабанов, это ограниченная территория в 4 км юго-восточнее села Межгорье. На период карантина на указанную территорию запрещен вход и въезд (за исключением ветеринарных инспекторов), также на этой территории запрещена охота и заготовка кормов.

Оперативное руководство по выполнению мероприятий по ликвидации инфицированного объекта и предотвращению распространения АЧС за пределы инфицированного объекта возложено на чрезвычайную противоэпизоотическую комиссию Крыма.

Напомним, карантин по АЧС был введен в ряде районов Крыма в феврале этого года. В селе Ровенки Дмитровского сельского поселения было обнаружено 25 павших домашних свиней. Анализ показал: причиной гибели стала АЧС. Кроме того, падеж домашних свиней был зафиксирован в Дмитровке (три случая) и в селе Заветное (десять случаев). В дикой фауне Белогорского района было обнаружено два трупа кабанов, без явных признаков насильственной смерти. АЧС в Крыму распространяется из-за обмана и халатности жителей. Владельцы свиней не сообщают в ветеринарные службы ни о наличии у них животных, ни об их гибели. 23 марта в Советском районе Крыма карантин по АЧС был снят.

Симферополь, Зоя Березина

Симферополь. Другие новости 29.03.17

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