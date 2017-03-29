В Гаспре кипят страсти: украинцы делят крымскую землю

Публикации за 29.03.17

Одни украинские владельцы крымской недвижимости выживают других владельцев-киевлян с соседнего участка на ЮБК. Сделать это должна, по их мнению, администрация Ялты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в украинское время бывший советский санаторий «Марат» в Гаспре был разорван на куски. Из 15 га территории половина досталась структурам депутата Рады, близкого Януковичу и Ахметову Игорю Шкире. И поскольку выхода к пляжу этот кусок земли не имеет, был сделал акцент на других – парковых – достоинствах наследства. Здравница стала назваться парк-отель «Марат».

Новые хозяева предпочли качать деньги из недвижимости, практически ничего в нее не вкладывая. Наследство СССР обветшало до такой степени, что премьер правительства Украины Николай Азаров, приехавший в «Марат» на какое-то проводимое по приглашению Шкири выездное мероприятие, возмутился: «Если бы я знал, что здесь все такое обшарпанное, не поехал бы…»

На другой половине бывшего единого участка выросли десятки небольших коттеджей, мини-отелей, домов, владельцы которые «сели» на старые инженерные сети и помогли разбить дорогу. Еще в 2013 году руководство «Марата» обещало: «Мы добьемся восстановления целостности всех составляющих компонентов инфраструктуры, а также законности в сфере ведения хозяйственной деятельности субъектами предпринимательской деятельности». Особо подчеркивалось, что один из домов построил тогдашний прокурор Евпатории.

Теперь парк-отель «Марат» зарегистрирован в Крыму по российским законам, его владельцами по-прежнему являются украинские фирмы «Илиташ» и «Илиташ-тур», Игорь Шкиря по-прежнему заседает в Раде, будучи уже независимым депутатом.

А «Марат» все так же спорит с соседями – в частности, киевским ООО «Микс-Плюс», владельцами которого являются несколько физических лиц.

Кроме киевлян, владельцы «Марата» имеют претензии к администрации Ялты: это она должна, по их мнению, расторгнуть с «Микс-Плюс» договор аренды земельного участка площадью 1 тыс 870 м (адрес у них общий – Гаспра, Алупкинское шоссе, 60). Именно на ялтинский муниципалитет подан иск в Арбитражный суд. Ялтинский горсовет выступит третьим лицом, не заявлявшим самостоятельных требований.

Суд принял исковое заявление «Марата» и возбудил производство по делу. Заседание суда назначено на 20 апреля.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 29.03.17

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