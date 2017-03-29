Снизу уже не постучат: «украинцы – арии и прародители европейцев», а «сало» придумали кельты

Публикации за 29.03.17

Усиленные поиски уникальной украинской идентичности, вот уже почти четверть века ведущиеся на территории «незалежной» самыми разнообразными «экспертами», судя по всему, пробили очередное дно. На сей раз украинцы признали себя «прародителями европейцев», наследниками кельтов, прямыми потомками древних индийских ариев, а саму Украину – ни много ни мало – «колыбелью белой расы» всей нынешней европейской цивилизации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередными «сенсационными» откровениями поделился зампредседателя Союза офицеров Украины, депутат Верховной Рады нескольких созывов Григорий Омельченко, в свое время занимавший должность начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления военной контрразведки СБУ.

Омельченко, ссылаясь на данные британских ученых-генетиков, заявил, что по итогам исследования ДНК был выделен некий «украинский ген», задавший «приоритетное направление исторического развития украинского этноса». Именно этот ген, уверен Омельченко, спас нынешних украинцев и их «прямых потомков» – европейцев – от неминуемой смерти в результате резкого похолодания в древней Европе. «По заключению генетиков, в Европе было два места, где люди могли укрыться от холода: Украина и Иберийский полуостров. Территория нынешней России в то время была покрыта льдом, и человеческой жизни на ней не было», – уверяет украинский националист.

Он заявляет: «Результаты исследований позволили ученым сделать вывод: «Украинцы являются предками (прародителями) европейцев, а территория современной Украины – колыбелью белой расы нынешней цивилизации».

Именно предки современных украинцев, продолжает Омельченко, изобрели колесо, систему триполья, тканую одежду. А в каждом пятнадцатом украинце генетики вычленили «хромосому, которая роднит современное население Украины с ирландцами, англичанами и шотландцами». Омельченко уверяет, что на украинскую культуру напрямую влияла именно кельтская и приводит такие примеры: «знаменитая прическа «под горшок» была одним из разновидностей кельтских национальных причесок», «длинные усы, которые сейчас считаются казацкими, – это наследство от кельтов».

Националист приводит мнение неких «лингвистов» (без указания имен – прим. НД), которые считают, что даже слово «сало» украинцы унаследовали от кельтов, а в кельтском языке этот продукт назывался saill.

Дальше – больше: Омельченко подсчитал возраст украинских флага и герба – 7 тысяч лет. По его словам, , еще в древней Индии уже был и трезубец, и желто-голубой стяг, напрямую унаследованный украинцами. Впрочем, с флагом есть одна проблема, сетует националист. Изначально флаг был желто-голубым и обозначал «естественную победу Духа (золотое, желтое) над материей (голубое)». «Расположение же цветов с точностью до наоборот (на флаге современной Украины – прим. НД) является «Вселенским Законом упадка», который искажает все Божественное и ведет к хаосу и распаду. Что и происходит сегодня в Украине», – печалится Омельченко и призывает перевернуть флаг.

«История Украины и ее этноса насчитывает на сегодня, по утверждению ученых, десятки тысяч лет до нашей эры», – утверждает Омельченко.

Продолжая свою мысль об уникальности украинского этноса, националист сообщает, что у современных россиян очень мало генетического материала от ариев и трипольцев и «это свидетельствует о том, что украинцы и россияне являются различными этносами, а не братскими народами». Русские – вообще не славяне, продолжает Омельченко, снова ссылаясь на некие генетические исследования.

Националист призывает Украину «переварить» все эти «научные данные» и «начать жить с учетом научных выводов, а не столетних мифов» о «славянском братстве». Взывая к «несгибаемому духу» украинцев, Омельченко советует им помнить об «украинских амазонках», а также о «победе украинского народа во Второй Мировой войне».

В завершении националист вспоминает о словах «не плачь, не бойся, не проси» (парафраз тюремной поговорки, получившей известность благодаря Варламу Шаламову и Александру Солженицыну), однозначно приписывая их предкам украинцев и призывает к «этническому единству», ссылаясь на «заповеди» древних ариев.

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 29.03.17

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