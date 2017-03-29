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Крым

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Публикации за 29.03.17

На Украине попытались оценить потерю Крыма и Донбасса – вышло недорого

На Украине попытались оценить потерю Крыма и Донбасса – вышло недорого

Министерство экономического развития и торговли Украины оценило убытки из-за военного конфликта в Донбассе и возвращения Крыма в состав РФ. Получилось недорого.

Как передает корреспондент РИА , стоимость экспортных потерь за счет этих регионов составила 12,9 млрд долларов США, тогда как общие экспортные потери Украины за два года составили 25,2 млрд долларов. «Доля Крыма и Донецкой и Луганской областей в общем объеме экспорта украинских товаров снизилась с 26,6% в 2013 году до 10,4% в 2015 году, – сообщается в проекте экспортной стратегии Украины, опубликованном на сайте министерства. – В период с 2013 по 2015 года экспорт из Донецкой области уменьшился на 70%, а из Луганской – на 93%».

13 млрд долларов – это всего в 1,8 раза больше, чем совокупное состояние четырех украинских миллиардеров и меньше, чем сумма кредита, который Россия собиралась предоставить правительству Украины накануне Евромайдана. Тогда речь шла о 15 млрд долларах.

Кстати, Россия по-прежнему остается одним из основных торговых партнеров Украины, несмотря на то, что ее доля в общем объеме экспорта из Украины снизилась с 23,5% в 2008 году до 12,7% в 2015 году. «Потеря российского рынка является серьезной проблемой для украинских производителей, ориентированных на экспорт, особенно в тех секторах, которые в значительной степени зависят от спроса со стороны Российской Федерации, таких как, например, машиностроение», – отмечают в министерстве экономического развития и торговли Украины.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 29.03.17

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