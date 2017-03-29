На Украине попытались оценить потерю Крыма и Донбасса – вышло недорого

Публикации за 29.03.17

Министерство экономического развития и торговли Украины оценило убытки из-за военного конфликта в Донбассе и возвращения Крыма в состав РФ. Получилось недорого.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стоимость экспортных потерь за счет этих регионов составила 12,9 млрд долларов США, тогда как общие экспортные потери Украины за два года составили 25,2 млрд долларов. «Доля Крыма и Донецкой и Луганской областей в общем объеме экспорта украинских товаров снизилась с 26,6% в 2013 году до 10,4% в 2015 году, – сообщается в проекте экспортной стратегии Украины, опубликованном на сайте министерства. – В период с 2013 по 2015 года экспорт из Донецкой области уменьшился на 70%, а из Луганской – на 93%».

13 млрд долларов – это всего в 1,8 раза больше, чем совокупное состояние четырех украинских миллиардеров и меньше, чем сумма кредита, который Россия собиралась предоставить правительству Украины накануне Евромайдана. Тогда речь шла о 15 млрд долларах.

Кстати, Россия по-прежнему остается одним из основных торговых партнеров Украины, несмотря на то, что ее доля в общем объеме экспорта из Украины снизилась с 23,5% в 2008 году до 12,7% в 2015 году. «Потеря российского рынка является серьезной проблемой для украинских производителей, ориентированных на экспорт, особенно в тех секторах, которые в значительной степени зависят от спроса со стороны Российской Федерации, таких как, например, машиностроение», – отмечают в министерстве экономического развития и торговли Украины.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 29.03.17

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