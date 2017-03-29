Крымские чиновники придумали новый метод борьбы со свалками

Публикации за 29.03.17

В муниципалитетах Крыма придумали новый метод отчетности о ликвидации свалок: чтобы успешнее «бороться», в них «перепрофилируют» контейнерные площадки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблема свалок остается дежурной темой для обсуждения на видеосовещаниях, которые по средам проводит глава Крыма Сергей Аксёнов с муниципальными чиновниками.

Интересно, что у разных ведомств разная статистика по существующим свалкам. Глава «Крымавтодора» утверждает, что занимается не только ремонтом дорог, но их уборкой, После зимы они, оказываются, вывезли 725 кубометров мусора. Причем 200 тонн за последние 10 дней – в Симферополе – именно с тех дорог, где Сергей Аксёнов по-прежнему видит мусор. Для примера премьер упомянул свалку на улице Киевской, на месте проведения в выходные дни книжной ярмарки.

У минэкологии свои цифры: здесь рассказывают, что муниципальные образования сначала превращают в свалки контейнерные площадки, а потом бодро отчитываются об их ликвидации – таковых насчитывается уже 249.

При этом, на территории Крыма остаются неликвидированными 241 свалка общей площадью 684 тыс кв м, из них 154 – за границами населенных пунктов. Абсолютными лидерами по числу свалок среди городов остаются Ялта (19), Феодосия (12) и Керчь – 10. Планы по их ликвидации в очередной раз формируются.

Глава Крыма вернулся к идее сваливать мусор под окна глав муниципалитетов: «Машина за мной, я знаю, куда везти: у меня адреса всех глав есть!»

По словам Сергея Аксенова, каждый руководитель должен проехать по всей территории в 7 часов утра и обнаружить свалку в первый день ее возникновения.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 29.03.17

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